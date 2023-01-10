Пушилин: Соледар близок к освобождению
Город Соледар в ДНР близок к освобождению, бои сместились в западную часть населённого пункта, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Сейчас всё внимание приковано и к Артёмовску, и к Соледару, потому что там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению", — отметил Пушилин в эфире Первого канала.
Напомним, накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре подразделения ВСУ массово обратились в бегство.
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ТАСС / Николай Тришин