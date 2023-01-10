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10 января, 09:22

Пушилин: Соледар близок к освобождению

Город Соледар в ДНР близок к освобождению, бои сместились в западную часть населённого пункта, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Сейчас всё внимание приковано и к Артёмовску, и к Соледару, потому что там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению",  отметил Пушилин в эфире Первого канала.

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Напомним, накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре подразделения ВСУ массово обратились в бегство.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова

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