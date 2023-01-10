Пушилин: Соледар близок к освобождению
Город Соледар в ДНР близок к освобождению, бои сместились в западную часть населённого пункта, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению", — отметил Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, продвижение даётся "очень большой ценой" и сейчас бои сместились в западную часть Соледара.
А накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре подразделения ВСУ массово обратились в бегство. В частности, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая держала оборону на этом участке фронта.
ТАСС / Николай Тришин