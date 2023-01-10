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Регион
Опубликовано 10 января 2023, 09:22
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Пушилин: Соледар близок к освобождению

Город Соледар в ДНР близок к освобождению, бои сместились в западную часть населённого пункта, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению",  отметил Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, продвижение даётся "очень большой ценой" и сейчас бои сместились в западную часть Соледара.

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А накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре подразделения ВСУ массово обратились в бегство. В частности, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая держала оборону на этом участке фронта.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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