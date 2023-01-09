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9 января, 18:17

Госпогранслужба Украины сообщила о гибели полковника Юрчика под Соледаром

<p>Юрий Юрчик. Фото © Госпогранслужба Украины</p>

Юрий Юрчик. Фото © Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника, полковника Юрия Юрчика. Там уточнили, что пограничник попал под массированный обстрел.

В телеграм-канале ведомства сказано, что Юрчик руководил обороной на огневых позициях ВСУ в районе Соледара. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Ранее сообщалось, что в Соледаре в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Как заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая осуществляла оборону украинской армии на этом участке фронта.

Иван Косицын

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