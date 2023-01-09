Госпогранслужба Украины сообщила о гибели полковника Юрчика под Соледаром
Юрий Юрчик. Фото © Госпогранслужба Украины
Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника, полковника Юрия Юрчика. Там уточнили, что пограничник попал под массированный обстрел.
В телеграм-канале ведомства сказано, что Юрчик руководил обороной на огневых позициях ВСУ в районе Соледара. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Как заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая осуществляла оборону украинской армии на этом участке фронта.