Завёрнутое в пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Брянске
Жители Брянска случайно обнаружили в мусорном контейнере тело младенца, который был завёрнут в мусорный пакет. Об этом сообщает портал "Брянск Today".
Мёртвый ребёнок был найден недалеко от отеля "Гостиный дом" в Фокинском районе. Одна местная жительница предположила, что ребёнок "погиб от холода". Женщина также уточнила, что видела, как по ближайшим магазинам ходили сотрудники полиции и смотрели записи с видеокамер.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). В рамках следствия задержана 28-летняя местная жительница.
Ранее в одной из московских квартир был найден мёртвым малолетний ребёнок. В момент трагедии там находились бабушка, отец и мать малыша, которая попыталась скрыться.
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