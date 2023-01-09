На Алтае мужчина убил бывшую жену из-за квартиры и спрятал тело на крыше дома

В Алтайском крае сотрудники СК раскрыли загадочное убийство женщины, чьё тело было найдено на крыше многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

"Вечером 8 января 2023 года на крыше многоэтажного жилого дома по улице Юрина в городе Барнауле с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 38-летней местной жительницы, ранее заявленной без вести пропавшей", — говорится в сообщении СУ СК.

По подозрению в убийстве задержан 37-летний муж погибшей. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между ними произошёл конфликт на почве квартирного вопроса, в результате которого мужчина задушил супругу. Известно, что он не хотел выселяться из жилья, несмотря на развод.

В итоге после убийства он решил скрыть следы преступления и переместил бездыханное тело на крышу, где засыпал его снегом, а также избавился от личных вещей экс-супруги и выкинул телефон. Теперь ближайшие годы у мужчины точно не возникнет проблем с жильём — ему грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.