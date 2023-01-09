На Алтае штормовой ветер свалил городскую ёлку на пешеходную зону

В Камне-на-Оби в Алтайском крае сильный штормовой ветер сломал и свалил главную городскую ёлку. Как рассказал глава Каменского района Иван Панченко, дерево упало прямо на пешеходную зону. По счастливой случайности никто не пострадал.

"Ветер был такой силы, что сломал ствол городской ёлки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шёл мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз", — написал он в телеграм-канале.

Панченко уточнил, что всё произошло в ночь с 8 на 9 января — ветер был около 20 метров в секунду. К счастью, в этот момент на главной городской площади никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Однако дерево пришлось демонтировать раньше срока.

Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае. Фото © t.me / Иван Панченко