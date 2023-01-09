Психолог раскрыла, как перестать быть неудачником и поменять нелюбимую работу на дело жизни

Семейный психолог Наталья Наумова назвала причиной, по которой люди остаются на нелюбимой работе, психологические проблемы из детства.

По словам врача, если человек находит работу, в которой чувствует себя неудачником, неуспешным, ощущает злость, тоску и раздражение, значит, она выбрана исходя из детского триггера.

"Есть детское переживание, детская боль, которую нужно испытывать вновь и вновь. Это нужно осознавать, искать, где в детстве было похожее чувство, и там за себя "зацепиться", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Свой отпечаток на человека в детстве накладывает и поведение родителей, которые могли сыграть роль в формировании триггера. Например, когда не давали возможности выбора и делали всё за ребёнка, отметила врач. Однако не стоит винить и критиковать взрослых за то, что они сделали что-то не так.

"Родители хотели самым лучшим образом всё сделать, но, когда мы вырастаем, ситуация складывается так, как складывается. Большое значение имеет даже не то, что делали родители, а то, как это ребёнок воспринимал. Поэтому родителей не критикуем", — подчеркнула эксперт.

Чтобы найти свой призвание, можно обратиться за помощью к психологу, однако это не всегда возможно. Как отметила Наумова, главное — найти тот самый триггер и "зацепиться" за эти образы и мысли, в результате чего потребность мучить себя отпадёт сама. Взрослому человеку время от времени нужно задавать самому себе вопросы о том, чего хочется от жизни, а также ставить цели на ближайшие годы. Только после их обозначения можно выбрать правильный вектор развития, уверена психолог.

"Нужно думать, что необходимо делать для получения успеха. Таким образом человек может начать любить ту работу, которая у него есть, или отучиться на профессию мечты и начать работать в том направлении. Оба варианта прекрасны, самое главное — наше восприятие", — заключила она.