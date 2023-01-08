Сразу "съесть" лягушку, а слона — по кусочкам: Как преодолеть "постпраздничный" синдром и войти в рабочий ритм

Многим людям после новогодних праздников бывает сложно перестроиться и вновь погрузиться в рабочие будни. О том, как не столкнуться с симптомами "постпраздничного" синдрома, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

По словам эксперта, в последний день отдыха стоит составить список оставшихся с прошлого года дел и незакрытых гештальтов. Нужно постараться выписать планы на год и максимально детализировать ближайшие дела. Благодаря такому лайфхаку наше бессознательное переключится на рабочий алгоритм — напряжённый и структурированный.

Кстати, чтобы начать рабочие будни и быстро не перегореть, есть множество техник. Однако внимание обратить стоит на способ "съесть лягушку", когда всё самое "неприятное" нужно сделать сразу.

"Рекомендуется как раз сделать самое неприятное в первый час рабочего времени. Чтобы потом не мучиться, что это ещё предстоит, чтобы это не омрачало и не забирало вашу энергию", — приводит его слова телеканал "360".

Объёмные же задачи лучше разбить на мелкие части, используя технику "съесть слона, но по кусочкам". Такой способ поможет справиться с большим объёмом шаг за шагом. Ведь если сразу наброситься на выполнение огромных задач, это может демотивировать и напугать.

А по мнению HR-Team Lead в компании ITGLOBAL.COM Марии Дьячковой, не стоит начинать первый рабочий день с проверки почты, календаря и ежедневника. По её словам, большое количество отложенных задач и сотни непрочитанных писем могут грозить настоящим унынием. Лучше отдать предпочтение простым рутинным или креативным задачам.

"Не ждите от себя великих трудовых подвигов в первую неделю после праздников. Входите в рабочий режим постепенно, следите за своим настроением и самочувствием", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Кстати, помочь быстрее "влиться" в рабочий процесс может помочь и руководитель. Например, можно провести неформальную планёрку, в ходе которой все поделятся впечатлениями от каникул и расскажут о планах и ожиданиях на этот год. При этом важно не забывать об отдыхе и каждые пару часов делать перерыв, в ходе которого можно размяться и немного расслабиться.

Также после отработанного дня можно устроить себе небольшой релакс и сходить на массаж или провести вечер дома и "потюлениться" — завернуться в мягкий плед с любимой книгой. Как отметила Дьячкова, приятное окончание дня — это возможность поблагодарить себя, снять стресс и набраться сил на рабочую неделю.