Цены на вторичное жильё в России могут снизиться до 25%

В ближайшей перспективе вторичное жильё в России будет продаваться со скидками, поскольку на рынке недвижимости сейчас продавцов больше, чем покупателей. Об этом рассказал директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

"В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом", — отметил специалист в беседе с изданием "Известия".

В среднем скидка при продаже вторички, по словам риэлтора, сейчас находится на уровне шести процентов. Однако собственники жилья не хотят снижать цену, надеясь продать недвижимость по максимально выгодной стоимости. Поэтому покупателям эксперт советует рассматривать варианты, которые продаются в срочном порядке. В таких ситуациях дисконт может доходить аж до 25%.