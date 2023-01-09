Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против лишения России членства в организации. В интервью германской газете Die Welt она указала, что Москва должна сохранить свой статус.

"В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ", — сказала она.

Шмид объяснила, что европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте, а ОБСЕ — "единственная организация, в которой за одним столом сидят все".