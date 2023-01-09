Генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против лишения России членства в организации. В интервью германской газете Die Welt она указала, что Москва должна сохранить свой статус.
"В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ", — сказала она.
Шмид объяснила, что европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте, а ОБСЕ — "единственная организация, в которой за одним столом сидят все".
Ранее Лайф писал, что делегация Украины намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), пока в ней сохраняется представительство России. К протестам украинской делегации по этому поводу уже присоединились представители Литвы и Эстонии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ