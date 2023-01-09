Четверо погибли: КамАЗ разворотил легковушку на трассе под Иркутском

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Место ДТП, где столкнулись КамАЗ и Mazda Capella. Обложка © Telegram / МВД38

Всё произошло на 264-м километре федеральной автодороги "Вилюй", где столкнулись КамАЗ и Mazda Capella. В грузовике вместе с водителем находилось 12 человек, никто не пострадал. Во второй машине без жертв, к сожалению, не обошлось.

"В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля", — уточнили в ведомстве.

Теперь по данному факту проводится проверка по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения". Её ход и результаты контролирует местная прокуратура.