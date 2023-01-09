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9 января, 07:31

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Вооружённые силы Украины готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта могут стать Энергодар и Запорожская АЭС", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, обмеление Днепра происходит из-за того, что Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы гидроэлектростанций на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую ГЭС и Днепрогэс.

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А ранее Минобороны РФ сообщило об "операции возмездия" в ответ на удар киевского режима по дислокации российских военных в Макеевке. В её рамках было уничтожено более 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Kakhovka Reservoir

Александра Вишнякова

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