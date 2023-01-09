Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Вооружённые силы Украины готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, об этом свидетельствует резкое обмеление реки, заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища", — цитирует Рогова РИА "Новости".
По его словам, одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС. Рогов указал, что обмеление Днепра происходит из-за того, что Киев перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.
А в конце декабря Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ вышли на такие цифры уничтожения сил ВСУ, которых раньше не было.
ТАСС / EPA / Kakhovka Reservoir