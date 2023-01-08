Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале
В области Кафрин в Сенегале произошло крупное ДТП, которое унесло жизни десятков человек, ещё около сотни пострадали, передаёт портал Senenews.
Место ДТП, где столкнулись два автобуса. Видео © Twitter / BachiriRadouan
Всё произошло при столкновении двух автобусов, один из которых ехал из Дакара, а другой следовал из региона Кедугу. В результате аварии, по предварительным данным, пострадало не менее ста человек.
Как уточнил президент Сенегала Маки Салл в "Твиттере", количество погибших составляет 40 человек. В связи с трагедией он объявил трёхдневный траур.
"Я принял решение объявить трёхдневный национальный траур, начинающийся 9 января. В этот же день состоится межведомственный совет по принятию решительных мер в отношении безопасности дорожного движения и общественного пассажирского транспорта", — говорится в сообщении политика.
Ранее Лайф писал, что на севере Томской области загорелся автобус, в котором находились вахтовики. Транспорт вспыхнул на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района. Как сообщила прокуратура региона, пострадало семь человек.
Twitter / BachiriRadouan