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8 января, 12:19

Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале

В области Кафрин в Сенегале произошло крупное ДТП, которое унесло жизни десятков человек, ещё около сотни пострадали, передаёт портал Senenews.

Место ДТП, где столкнулись два автобуса. Видео © Twitter / BachiriRadouan

Всё произошло при столкновении двух автобусов, один из которых ехал из Дакара, а другой следовал из региона Кедугу. В результате аварии, по предварительным данным, пострадало не менее ста человек.

Как уточнил президент Сенегала Маки Салл в "Твиттере", количество погибших составляет 40 человек. В связи с трагедией он объявил трёхдневный траур.

"Я принял решение объявить трёхдневный национальный траур, начинающийся 9 января. В этот же день состоится межведомственный совет по принятию решительных мер в отношении безопасности дорожного движения и общественного пассажирского транспорта", — говорится в сообщении политика.

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

Ранее Лайф писал, что на севере Томской области загорелся автобус, в котором находились вахтовики. Транспорт вспыхнул на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района. Как сообщила прокуратура региона, пострадало семь человек.

Обложка ©

Twitter / BachiriRadouan

Николь Вербер

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