Семь вахтовиков пострадали при возгорании автобуса под Томском

На севере Томской области загорелся автобус, в котором находились вахтовики. Транспорт вспыхнул на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района. Как сообщает прокуратура региона, пострадали семеро человек.

"Загорелся вахтовый автобус, в котором ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства", — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Ведомство уточняет, что всего в вахтовом автобусе было девять человек, телесные повреждения у семерых. Им была оказана медпомощь, после чего всех отпустили по домам. Причины возгорания выясняются. Прокуратурой дело взято под контроль, в том числе организована проверка исполнения законодательства об охране труда.