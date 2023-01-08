"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 04:50

Российский нападающий Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и помог своему клубу обыграть "Каролину" в матче регулярного чемпионата — 4:3.

Примечательно, что судьба встречи решалась в серии буллитов, где решающий бросок нанёс Кент Джонсон, тогда как россиянин стал автором всех шайб своей команды во время игры. Добавим, что теперь на счету 22-летнего нападающего восемь голов в нынешнем сезоне.

Шестерых россиян пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ

Шестерых россиян пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Овечкин из "Вашингтона" повторил рекорд среди россиян по количеству игр в лиге, проведя свой 1316-й матч. Ровно столько же встреч было у Алексея Ковалёва.

Обложка ©

Twitter / Colambus Blue Jackets

Артур Белкин
  • Новости
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров