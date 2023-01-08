Российский нападающий Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ
Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и помог своему клубу обыграть "Каролину" в матче регулярного чемпионата — 4:3.
Примечательно, что судьба встречи решалась в серии буллитов, где решающий бросок нанёс Кент Джонсон, тогда как россиянин стал автором всех шайб своей команды во время игры. Добавим, что теперь на счету 22-летнего нападающего восемь голов в нынешнем сезоне.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Овечкин из "Вашингтона" повторил рекорд среди россиян по количеству игр в лиге, проведя свой 1316-й матч. Ровно столько же встреч было у Алексея Ковалёва.
Twitter / Colambus Blue Jackets