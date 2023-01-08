Российский нападающий Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Примечательно, что судьба встречи решалась в серии буллитов, где решающий бросок нанёс Кент Джонсон, тогда как россиянин стал автором всех шайб своей команды во время игры. Добавим, что теперь на счету 22-летнего нападающего восемь голов в нынешнем сезоне.