В США указали на "папика" Зеленского в Палате представителей Конгресса
Журналистка Робинсон назвала спикера Маккарти папиком Зеленского
Как только президент Украины Владимир Зеленский поздравил в своём твиттер-аккаунте республиканца Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США, его уличили в особенной радости этому событию. Телеведущая и актриса Минди Робинсон заявила, что украинский лидер использует поддержку Запада для своего обогащения, а американского политика назвала его "папиком" в этом контексте.
"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам", — ответила Зеленскому Робинсон.
Робинсон с возмущением задала риторический вопрос, сколько ещё нужно времени для того, чтобы наконец все поняли, что Зеленский, прикрывая только себя лично, готов фабриковать несуществующую информацию о ситуации в своей стране.
"Сколько ещё нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" — написала американская журналистка.
Напомним, в США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей. По итогам состоявшегося в ночь на субботу голосования новым спикером избрали Кевина Маккарти, поставив точку в четырёхдневных дебатах.
Ранее Лайф писал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проиллюстрировал выборы нового спикера США. Он подчеркнул длительность этого процесса и сравнил его с протаскиванием свиной туши.
Telegram-канал / Zelenskiy