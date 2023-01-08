Как только президент Украины Владимир Зеленский поздравил в своём твиттер-аккаунте республиканца Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США, его уличили в особенной радости этому событию. Телеведущая и актриса Минди Робинсон заявила, что украинский лидер использует поддержку Запада для своего обогащения, а американского политика назвала его "папиком" в этом контексте.

"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам", — ответила Зеленскому Робинсон.

Робинсон с возмущением задала риторический вопрос, сколько ещё нужно времени для того, чтобы наконец все поняли, что Зеленский, прикрывая только себя лично, готов фабриковать несуществующую информацию о ситуации в своей стране.

"Сколько ещё нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" — написала американская журналистка.

Напомним, в США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей. По итогам состоявшегося в ночь на субботу голосования новым спикером избрали Кевина Маккарти, поставив точку в четырёхдневных дебатах.