Врач рассказала, в каком случае зимние купания в проруби могут закончиться смертью

Людям с хроническими заболеваниями или же тем, кто не практикует закаливание, не рекомендуется зимой купаться в проруби, так как это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем или даже смерти. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

"Кратковременное пребывание в ледяной воде может обернуться для неподготовленного человека серьёзными проблемами со здоровьем и даже внезапным летальным исходом. В особой группе риска находятся пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. При наличии большинства хронических болезней противопоказано опускаться в прорубь", — рассказала Кашух.

Также процедуру следует избегать детям, пожилым людям и беременным женщинам. При этом если человек всё же решил окунуться, то самое главное — постепенно подготовить к этому организм. Для этого можно включить в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом, постепенно увеличивая длину этой процедуры. Важно и расширять зону воздействия холодной воды.

"За два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь врач советует провести лёгкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы, а сразу после купания насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, зайти в помещение и выпить горячий чай", — добавила Кашух.