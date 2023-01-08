Пьяный вице-президент Wells Fargo справил нужду на старушку в самолёте и был уволен

Банковский холдинг Wells Fargo был вынужден уволить своего вице-президента Шанкара Мишру после странного инцидента. В самолёте, следующем рейсом Нью-Йорк — Мумбаи, топ-менеджер финансовой организации справил малую нужду на 72-летнюю пассажирку. Пожилая женщина, в свою очередь, пожаловалась руководству банковского гиганта.

"Wells Fargo требует от сотрудников соблюдения самых высоких стандартов профессионального и личного поведения, и мы находим эти обвинения глубоко тревожными. Этот человек был уволен из Wells Fargo", — цитирует заявление Wells Fargo Asian News International.

Как указывается в сообщении, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. ANI также отмечает, что Мишра был пьян в момент происшествия. Агентство указывает на то, что Air India создала внутренний комитет по этому инциденту и планирует внести его в список пассажиров, которым запрещено летать этими авиалиниями. Вопрос находится на рассмотрении властей.

Адвокат женщины, как пишет Fullrio, утверждает, что якобы она сама виновата и к тому же получила от банкира денежную компенсацию. Она же объяснила, что подала заявление только 20 декабря из-за того, что мужчина извинился. Авиарегулятор Индии подверг критике авиакомпанию за то, что те держали в тайне произошедшее.