В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали
В результате ДТП в провинции Цзянси на востоке Китая погибло 17 человек, ещё 22 пострадало. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Трагедия произошла в округе Наньчан. Подробности аварии не уточняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате столкновения более 200 автомобилей в провинции Хэнань в центральной части Китая погиб один человек.
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TASS / EPA