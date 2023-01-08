В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

В результате ДТП в провинции Цзянси на востоке Китая погибло 17 человек, ещё 22 пострадало. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Трагедия произошла в округе Наньчан. Подробности аварии не уточняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.