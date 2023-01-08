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8 января, 02:35

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, ещё 22 пострадали

В результате ДТП в провинции Цзянси на востоке Китая погибло 17 человек, ещё 22 пострадало. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Трагедия произошла в округе Наньчан. Подробности аварии не уточняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

Ранее Лайф рассказывал, что в результате столкновения более 200 автомобилей в провинции Хэнань в центральной части Китая погиб один человек.

Обложка ©

TASS / EPA

Артур Белкин

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