Финансист рассказала, как изменятся правила оформления больничных с 2023 года

Порядок и правила оформления больничных листов изменятся в России с 2023 года. Об этом рассказала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. Она уточнила, что теперь право на выплату по временной нетрудоспособности имеют и граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

"Однако следует учитывать, что право на получение пособия по временной нетрудоспособности будет только у тех работников, за которых работодатель платил страховые взносы в 2022 году. Не будут получать выплаты работники по ГПХ, которые в 2022 году не работали по трудовому договору", — пояснила Ахвледиани в интервью агентству "Прайм".

Профессор также отметила, что в наступившем году больничные могут получать и самозанятые. Раньше у них такого права не было из-за того, что эта категория работающих не платит страховые взносы. Однако Минтруд России предложил включить их в список. Обновленная программа добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности будет действовать с 1 июля 2023 года.

"Если предложение будет одобрено и законодательно закреплено, то в 2023 году самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные листы", — подытожила экономист.