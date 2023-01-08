"Америку открыла": Пушков высмеял заявление Райс о зависимости ВСУ от помощи Запада
Сенатор Пушков назвал очевидными заявления Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО
Заявления бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от поставок западной техники являются банальными и очевидными для всего мира. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"Прямо Америку открыла. Это (зависимость Украины от поставок западного вооружения. — Прим. Лайфа) же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, её статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Патрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да", — написал Пушков.
Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Америки Роберт Гейтс заявили, что Украина полностью зависит от поставок оружия от стран НАТО, тогда как её экономика разрушена.
ТАСС / Сергей Карпухин