Заявления бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от поставок западной техники являются банальными и очевидными для всего мира. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"Прямо Америку открыла. Это (зависимость Украины от поставок западного вооружения. — Прим. Лайфа) же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, её статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Патрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да", — написал Пушков.