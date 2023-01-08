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8 января, 01:26

"Америку открыла": Пушков высмеял заявление Райс о зависимости ВСУ от помощи Запада

Сенатор Пушков назвал очевидными заявления Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО

Заявления бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от поставок западной техники являются банальными и очевидными для всего мира. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"Прямо Америку открыла. Это (зависимость Украины от поставок западного вооружения. — Прим. Лайфа) же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, её статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Патрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да", — написал Пушков.

СМИ назвали три фактора преимущества России перед НАТО на Украине

СМИ назвали три фактора преимущества России перед НАТО на Украине

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Америки Роберт Гейтс заявили, что Украина полностью зависит от поставок оружия от стран НАТО, тогда как её экономика разрушена.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин

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