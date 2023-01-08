В Дагестане произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, есть пострадавшие
В городе Хасавюрте (Республика Дагестан) произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС РФ.
В Дагестане произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, есть пострадавшие. Видео © Telegram / "Что там у дагестанцеV?"
По информации ведомства, ЧП произошло 8 января в 02:35 по местному времени (совпадает с московским) в жилом доме по улице Датуева. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. В соцсетях жители делятся кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир выбиты окна.
Ранее Лайф рассказывал, что в турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, в результате чего пострадало по меньшей мере 10 человек.
Telegram / "Что там у дагестанцеV?"