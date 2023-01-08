СМИ назвали три фактора преимущества России перед НАТО на Украине

Анализ конфликта на Украине показывает, что Россия имеет преимущество перед НАТО, на что указывают три фактора. Об этом в статье для издания Al Mayadeen написал обозреватель Хассан Нафаа.

"Первый фактор касается воздействия экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чём свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта", — заметил Нафаа.

По мнению автора, санкции куда сильнее ударили по странам Запада, которые и ввели их против РФ. Обратил Нафаа внимание и на то, что Россия в ходе конфликта "задействовала далеко не всю свою военную мощь". В качестве третьего фактора он выделил сплочённость союзников Москвы и наличие разлада в отношениях США и стран Европы и заметил, что затягивание конфликта приведёт к краху НАТО.