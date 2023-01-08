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8 января, 00:08

Назван один штраф, который водители могут оспорить из-за снега

Автоэксперт Холодов: Зимой водители могут оспорить штраф за пересечение сплошной линии

В зимнее время из-за выпавшего снега водители могут оспорить штраф за пересечение сплошной линии, на которое не всегда реагируют камеры наблюдения. Об этом радио Sputnik рассказал член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

"Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения. Если штраф всё-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление", — отметил Холодов.

Помочь в этом вопросе может запись с видеорегистратора, если он имеется у автолюбителя. Однако в большинстве случаев, уверяет эксперт, водитель будет вынужден заплатить штраф, если же он пересёк сплошную. Наказать могут как за выезд на встречную полосу, так и на выделенную для общественного транспорта.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Белкин
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