Появятся новые штрафы: За что придётся заплатить в 2023 году и на сколько вырастут выплаты В 2023 году изменится порядок оплаты штрафов, а также размер денежного наказания. За что теперь могут наказать и какие суммы придётся заплатить? 1 января, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

С 1 января 2023 года организации и ИП начнут вносить авансовые платежи, сборы, страховые взносы, а также пени, проценты и штрафы путём перечисления единого налогового платежа (ЕНП). Денежные средства аккумулируются на едином налоговом счёте (ЕНС). В результате изменяется порядок начисления штрафов и пеней за налоговые правонарушения.

— Штрафные санкции будут применяться к налогоплательщику в том случае, когда на ЕНС не будет достаточно средств для уплаты обязательных налоговых платежей. Но штрафа не будет в том случае, если даже при подаче уточнённой налоговой декларации на ЕНС будет положительный баланс в размере, покрывающем сумму недоплаты, — рассказал советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Александр Федотов.

Он добавил, что с 1 января 2023 года долги по штрафам ГИБДД и другие будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

— В 2023 году автомобилистов ожидает как появление новых штрафов, так и усиление ответственности за некоторые из существующих. Правда, некоторые из них регулируются документами, которые ещё находятся в стадии законопроекта и не были приняты. Так, предлагается установить чёткие критерии привлечения к ответственности водителей слишком шумных транспортных средств, то есть устанавливающих громкие аудиосистемы, специальные глушители или вовсе ездящих с неисправными глушителями. Штрафы ожидаются чувствительные — от 5000 рублей и выше, в зависимости от мощности ТС. Также уточнят сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Указанные сейчас в КоАП сроки два месяца заменят на 60 календарных дней, а три месяца — на 90 календарных дней, — объяснил эксперт.

С 1 марта 2023 года использование автомобилистами резины не по сезону будет грозить штрафом в 500 рублей. В данном случае речь идёт о дополнении перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Зимой будет запрещено ездить на летней резине, а летом, наоборот, на зимней.

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— При этом что касается летней резины, то штраф будет применяться только к водителям легковых автомобилей и лёгких грузовиков, тогда как шипованную резину нельзя будет использовать водителям любых категорий ТС. Дополнительно изменения предусматривают возможность для властей отдельных субъектов самостоятельно определять период "зимы" и "лета" для применения новых поправок, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Уже с середины января собственник транспортного средства будет нести ответственность за выгрузку или сброс мусора со своего автомобиля. Для оформления штрафа может быть достаточно записи с видеокамеры с фиксацией правонарушения. Административный штраф в этом случае может составить от 10 000 до 200 000 рублей. Если нарушение повторное, то могут конфисковать машину. Об этом рассказал адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

С 1 марта изменения законодательства также коснутся самокатов, роликов и велосипедов. Их даже выделили в отдельную категорию транспорта — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Максимально допустимая скорость, установленная для них, будет не выше 25 километров в час, а масса такого транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, если водитель планирует ездить на нём по тротуарам.

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— Транспорт, превышающий это значение, обязан будет ездить только по проезжей части. Законодатели предусмотрели для него специальные знаки, которые в скором времени будут появляться в общественных местах, — добавил Александр Бабичев.

По его словам, изменяются и условия содержания животных. Правительство теперь будет устанавливать требования к местам их продажи.

Александр Бабичев уточнил, что пока такие требования не опубликованы, но штрафы за несоблюдение новых правил прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Эта норма вступит в силу с 1 марта 2023 года.

— Планы законодателей распространяются и на ужесточение регулирования отношений, связанных с содержанием домашних животных: в разработке штрафы за выброшенных животных, за содержание животных, запрещённых к содержанию, за натравливание животных. Давно обсуждается вопрос об обязательной регистрации домашних животных, но он пока подкрепления в законодательстве и даже в проектах законов не нашёл, — добавил Александр Бабичев.

Кроме того, с 1 января 2023 года на портале "Госуслуги" нельзя будет больше уплатить госпошлину со скидкой. Дисконт в 30% действовал с 1 января 2017 года и только при перечислении денег онлайн на странице сайта. Скидка была предоставлена гражданам как временная мера для того, чтобы побудить большее количество людей пользоваться порталом — с целью разгрузить ведомства. Человек заходил на портал, чтобы сэкономить на пошлинах, оформлял услуги онлайн, привыкал к этому — и оставался на портале. Такое пояснение дала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— Изначально скидка в 30% действовала до 2019 года, но меру неоднократно продлевали. Бюджет на 2023 год свёрстан уже без учёта этой скидки. Надо заметить, что при этом пошлины регулярно увеличиваются. Например, госпошлина за оформление заграничного паспорта нового образца сейчас стоит пять тысяч рублей, а со скидкой можно было оформить его за три с половиной тысячи, — добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева