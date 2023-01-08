Кадыров увидел в иностранной помощи Украине "рабочую схему по отмыванию денег"

Из военной помощи, отправляемой Западом Украине, дойдёт до окопов лишь малая часть — 15%, остальное будет разворовано. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что несмотря на то, что "в последнее время" речь часто идёт о "долларах, о технике", на самом деле последнее — "неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться".

"И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдёт до них всего 15%. Переживать и беспокоиться не о чем", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

Кадыров назвал такую "помощь" рабочей схемой по отмыванию денег. По его словам, все эти средства будут попросту разворованы чиновниками Запада и Украины. Единственное, о чём стоит переживать настоящим патриотам, по словам главы Чечни, это то, что "Россия может сесть за стол переговоров". Он считает, что по сравнению с этим не страшны "ни техника, ни доллары, ни снег и зима". Политик обратил внимание на то, что сейчас РФ борется с "шайтанами" на своей территории и призвал спросить с украинских властей жёстко, "почему они не забирают" их с российской земли.

"Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем <...> Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы <…> Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заявил глава Чечни.