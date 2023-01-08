Диетологи рассказали, как вернуть форму после новогодних застолий

Зачастую в новогодние праздники люди едят много и переедают не потому, что так голодны, а для того чтобы получить удовольствие и расслабиться. А вот чтобы вернуться в форму, предстоит устроить разгрузочные дни с дефицитом калорий. Об этом рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.

"Необходимо взять нежирное мясо — курицу, индейку или телятину, грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40–50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку", — поделился с РИА "Новости" Обложко.

Вместо сметаны врач посоветовал использовать мягкий творог, после — выпить низкокалорийный напиток. Блюдо, по словам специалиста, будет объёмным, но диетическим. Коллега Обложко, диетолог-эндокринолог Майра Рау добавила, что лучше воздержаться от сахара и побольше пить воды. А также, по её словам, необходимо научиться принципу здоровой тарелки.

"Разделите мысленно тарелку на три-четыре части: одну треть – одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть – одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом и четверть – одну треть — белковым продуктом, например бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом", — рассказала Рау.

Оба специалиста отметили, что ни в коем случае не нужно голодать или пользоваться слабительными. Так как последние наряду с мочегонными на жировую массу не влияют, а только выводят из организма жидкость. А длительные периоды голодания и вовсе могут привести к желчнокаменной болезни.