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8 января, 01:36

МЧС: Три человека пострадало при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в городе Хасавюрте в Дагестане пострадало три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"По прибытии пожарных расчётов установлено, что хлопок, предварительно, произошёл в пристроенном помещении ателье. Пострадало три человека. Все в лёгкой степени тяжести", — говорится в публикации.

Кроме того, шесть человек были спасены. Всего в доме находится 18 квартир, разрушены же были три стены на первом этаже, а также выбиты окна в помещениях. В то же время РИА "Новости" со ссылкой на городскую мэрию сообщает, что число пострадавших возросло до пяти человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме.

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Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Артур Белкин

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