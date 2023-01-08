МЧС: Три человека пострадало при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте

"По прибытии пожарных расчётов установлено, что хлопок, предварительно, произошёл в пристроенном помещении ателье. Пострадало три человека. Все в лёгкой степени тяжести", — говорится в публикации.

Кроме того, шесть человек были спасены. Всего в доме находится 18 квартир, разрушены же были три стены на первом этаже, а также выбиты окна в помещениях. В то же время РИА "Новости" со ссылкой на городскую мэрию сообщает, что число пострадавших возросло до пяти человек.