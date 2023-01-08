Названы шесть лучших дат для бракосочетания в 2023 году

День, когда пара сочетается браком, может сыграть важную роль в энергетике семьи. Так считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала, что в начале 2023 года лучше всего выбрать 22 января , когда можно наблюдать выравнивание двух пар планет — Юпитера и Юноны и Венеры с Сатурном. А также подходящее число — 21 марта . Тогда начнётся новый астрологический год, и день задаст союзу тон любовного постоянства и стабильности.

Как рассказала Кажетта "Вечерней Москве", весной благоприятной датой для заключения союза станет 11 апреля. По словам ясновидящей, именно в этот день Юпитер соединится с Солнцем, а Уран соединится с Юноной. Последняя нацелена на союз, что и требуется для создания семьи. 19 мая — новолуние в Тельце, и, по мнению экстрасенса, оно безопасное и "приземлённое". И там ожидается альянс Юпитера и Меркурия, что влияет на коммуникации, а также — Венера в Раке. Это сочетание привносит в любовный союз романтические вибрации. Летом также, сообщила собеседница издания, есть благоприятные даты. Так, например, 17 июня, когда будет новолуние в Близнецах, и день летнего солнцестояния — 21 июня.