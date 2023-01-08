Названы шесть лучших дат для бракосочетания в 2023 году
Ясновидящая Кажетта назвала самые удачные даты для свадьбы в 2023 году
День, когда пара сочетается браком, может сыграть важную роль в энергетике семьи. Так считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала, что в начале 2023 года лучше всего выбрать 22 января, когда можно наблюдать выравнивание двух пар планет — Юпитера и Юноны и Венеры с Сатурном. А также подходящее число — 21 марта. Тогда начнётся новый астрологический год, и день задаст союзу тон любовного постоянства и стабильности.
Как рассказала Кажетта "Вечерней Москве", весной благоприятной датой для заключения союза станет 11 апреля. По словам ясновидящей, именно в этот день Юпитер соединится с Солнцем, а Уран соединится с Юноной. Последняя нацелена на союз, что и требуется для создания семьи. 19 мая — новолуние в Тельце, и, по мнению экстрасенса, оно безопасное и "приземлённое". И там ожидается альянс Юпитера и Меркурия, что влияет на коммуникации, а также — Венера в Раке. Это сочетание привносит в любовный союз романтические вибрации. Летом также, сообщила собеседница издания, есть благоприятные даты. Так, например, 17 июня, когда будет новолуние в Близнецах, и день летнего солнцестояния — 21 июня.
Ранее Лайф писал, чем заняться каждому знаку зодиака, чтобы новогодние каникулы прошли идеально. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова раскрыла, как всем представителям зодиакального круга провести новогодние дни, чтобы извлечь максимум пользы и, конечно, удовольствия.
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