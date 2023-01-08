"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 03:24

Пьяный екатеринбуржец переломал рёбра гостье, пришедшей к его жене отметить Новый год

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком избиении гостьи в Новый год

Полицейские в Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком избиении подруги жены. Как объясняет пресс-служба УМВД по региону, 38-летний мужчина во время застолья не поладил с гостьей, которая пришла отметить Новый год к его супруге. Он набросился на знакомую и нанёс ей тяжкие побои вплоть до переломов.

"Потерпевшая 1984 года рождения пришла в гости к своей подруге <...>. После распития спиртного на фоне внезапно возникшей личной неприязни между хозяином жилища и гостьей произошёл словесный конфликт. В результате ссоры нападавший нанёс женщине несколько ударов в область головы и туловища", — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате избиения у потерпевшей ушиб головного мозга, перелом рёбер и пневмоторакс. Женщину госпитализировали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вступившегося за девушку чемпиона по BMX из Саранска зарезали в драке на следующий день

Вступившегося за девушку чемпиона по BMX из Саранска зарезали в драке на следующий день

Ранее Лайф писал, что пьяный россиянин не оценил гирлянду на кухне и попытался задушить ею жену. Жителю посёлка Первомайский в Красноярском крае не понравились свет, а также цвет украшения для ёлки. В итоге ему грозит до двух лет лишения свободы.

Обложка ©

УМВД РФ по Екатеринбургу

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров