Пьяный екатеринбуржец переломал рёбра гостье, пришедшей к его жене отметить Новый год

Полицейские в Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком избиении подруги жены. Как объясняет пресс-служба УМВД по региону, 38-летний мужчина во время застолья не поладил с гостьей, которая пришла отметить Новый год к его супруге. Он набросился на знакомую и нанёс ей тяжкие побои вплоть до переломов.

"Потерпевшая 1984 года рождения пришла в гости к своей подруге <...>. После распития спиртного на фоне внезапно возникшей личной неприязни между хозяином жилища и гостьей произошёл словесный конфликт. В результате ссоры нападавший нанёс женщине несколько ударов в область головы и туловища", — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате избиения у потерпевшей ушиб головного мозга, перелом рёбер и пневмоторакс. Женщину госпитализировали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.