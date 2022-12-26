Вступившегося за девушку жителя Саранска зарезали в драке на следующий день

Жителя Саранска зарезали после того, как он заступился за девушку в баре. Всё произошло на следующий день после конфликта, в распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом трагедии.

В Саранске убили мужчину, заступившегося за девушку в баре. Видео © LIFE

23 декабря 41-летний Владимир Лёвин со своим другом отдыхал в баре в Ленинском районе города. В какой-то момент в заведение зашёл мужчина, начал избивать и в грубой форме выволакивать на улицу бывшую девушку. Владимир заступился за неё, после чего у него завязалась перепалка с агрессивно настроенным человеком. Они вышли на улицу поговорить по-мужски и обменялись номерами телефонов, чтобы решить конфликт позже.

Как рассказал Лайфу брат Владимира, на следующий день ему позвонили друзья и сообщили о драке с агрессором и его приятелями во дворе на улице Гагарина. По словам родственника погибшего, в ходе драки одного из парней ранили в руку. Владимир прибежал на место потасовки, где разъярённый мужчина размахивал ножом и кричал, что всех порежет. Между ними завязалась драка, и Владимир получил смертельное ранение, скончавшись до приезда скорой помощи. Подозреваемый сел в машину и скрылся с места ЧП.

Погибший был мастером спорта по BMX, у него остались маленькая дочь и жена. Подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.