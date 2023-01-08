Нарколог перечислил эффективные способы выйти из новогоднего запоя

Опохмеление в новогодние праздники приносит только временное облегчение. Такая привычка — тупиковый путь длительного запоя, когда в итоге требуется уже помощь специалиста. Об этом рассказал главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров. Он отметил, что январские праздники "очень расслабляют людей: ответственности становится меньше, а свободного времени больше".

"Риск того, что на фоне этого расслабления человек начнёт злоупотреблять алкоголем и не сможет остановиться, резко возрастает. Мы часто встречаемся с тем, что начавшееся в первые дни Нового года употребление перетекает в десятидневный запой, когда ситуация уже критическая", — объяснил Петров в интервью "Мосленте".

Алкоголь, по словам специалиста, вымывает из организма жидкость, а также полезные вещества: калий, магний, хлор. Поэтому, планируя выпить, лучше насытиться этими минералами заранее. Восполняет их дефицит, по словам Петрова, домашний рассол. Поскорее выйти из состояния похмелья поможет, по мнению врача, много минеральной воды, а также аспирин — он разжижает кровь и выводит токсины. Из-за отравления страдает и сердце — оно старается больше прогнать крови через печень, может наступить тахикардия, а также скакнуть артериальное давление. Чтобы не нагружать ещё больше печень, а также почки, лучше есть лёгкую, нежирную и неострую пищу, к примеру пить куриный бульон. Если ничего не помогает, лучше обратиться к наркологу, но только не опохмеляться, посоветовал эксперт.

"Этиловый спирт расщепляется на ацетальдегид, а вновь поступающий этиловый спирт, расщепившись, только увеличит количество этого ацетальдегида. Это тупиковый путь, так как похмелье заканчивается тогда, тогда ацетальдегид и его продукты распада выходят из организма", — рассказал нарколог.