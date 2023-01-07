Нарколог дал простые советы, как избежать похмелья в новогодние праздники

Новогодние праздники, которые включают и Рождество, сопровождаются застольями с алкоголем, после которых неминуемо настигает похмелье. В беседе с Лайфом врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как провести последние выходные дни с лёгкой головой, хорошим настроением и без похмелья. По его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем, а между тостами лучше делать большие паузы.

"Похмелье, как говорят у нас в народе, это перепил, то есть употребил чуть большую дозу, чем может утилизировать печень и организм. Толерантность, устойчивость к алкоголю у всех разная. Желательно не нагружать внутренние органы, потому что под воздействием алкоголя несёт печень, и поджелудочную железу, и желудок. Градус повышать и понижать не стоит, лучше принимать весь вечер один и тот же алкогольный напиток", — отметил врач.

Он добавил, что спиртное стоит покупать в проверенных магазинах и алкомаркетах, а на продающийся в Интернете "дорогой виски в канистрах за 500 рублей" внимание обращать не стоит. Это чревато отравлением метиловым спиртом вплоть до смертельного исхода. Также от алкоголя рекомендуется отказаться тем, кто болен коронавирусом и другими недугами, из-за того, что спиртное снижает иммунитет. Тем же, кто пьёт, стоит до и после употребления алкоголя принять энтеросорбенты. Чтобы избежать похмелья, также рекомендуется прогуляться, принять контрастный душ, выпить минеральный напиток, желательно негазированный, и ни в коем случае не похмеляться.