Врач сравнил народные средства от похмелья и выбрал лучшее

Народные средства борьбы с похмельем могут не только ухудшить состояние, но и нанести вред здоровью. Огуречный рассол без уксуса действительно нормализует водно-электролитный баланс, предотвратит обезвоживание, а также восполнит дефицит микроэлементов и уменьшит отёчность. Однако при интоксикации нужно отказаться от жирной пищи, иначе пострадает ЖКТ, рассказал врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

"Голодать наутро действительно не нужно, но еда должна быть не жирная, а лёгкая и богатая витаминами, чтобы дать отдых печени и желудку. Например, для желудка будут очень полезны нежирный куриный бульон, который поможет снять спазм и дискомфорт, восполнит дефицит питательных веществ, или овсяная каша на воде, которая окажет адсорбирующее действие", — пояснил Петров РИАМО.

Медик отметил, что в борьбе с похмельем стоит обратить внимание на медикаменты. По словам врача, активированный уголь, энтеросгель, полифепан, полисорб выведут остатки алкоголя из организма, а регидрон поможет восполнить водный баланс.

Петров предупредил, что, если похмелье переносится слишком тяжело, стоит обратиться к медикам, потому что существует риск развития инфаркта или инсульта.