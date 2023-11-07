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7 ноября, 16:00

Врач сравнил народные средства от похмелья и выбрал лучшее

Врач Петров: Огуречный рассол без уксуса действительно поможет при похмелье

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Народные средства борьбы с похмельем могут не только ухудшить состояние, но и нанести вред здоровью. Огуречный рассол без уксуса действительно нормализует водно-электролитный баланс, предотвратит обезвоживание, а также восполнит дефицит микроэлементов и уменьшит отёчность. Однако при интоксикации нужно отказаться от жирной пищи, иначе пострадает ЖКТ, рассказал врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

"Голодать наутро действительно не нужно, но еда должна быть не жирная, а лёгкая и богатая витаминами, чтобы дать отдых печени и желудку. Например, для желудка будут очень полезны нежирный куриный бульон, который поможет снять спазм и дискомфорт, восполнит дефицит питательных веществ, или овсяная каша на воде, которая окажет адсорбирующее действие", — пояснил Петров РИАМО.

Медик отметил, что в борьбе с похмельем стоит обратить внимание на медикаменты. По словам врача, активированный уголь, энтеросгель, полифепан, полисорб выведут остатки алкоголя из организма, а регидрон поможет восполнить водный баланс.

Петров предупредил, что, если похмелье переносится слишком тяжело, стоит обратиться к медикам, потому что существует риск развития инфаркта или инсульта.

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Ранее Лайф рассказал, как перестать испытывать похмельный стыд. Выраженность похмельного синдрома индивидуальна и зависит от настроения человека до вечеринки. Чтобы облегчить это состояние, рекомендуется пить больше воды, принимать сорбенты, ограничить кофеин и никотин.

Александра Мышляева
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