Россиян предупредили об опасности приёма биологически активных добавок от похмелья
Нарколог Шуров: Алкоголизм формируется быстрее при употреблении БАД от похмелья
Нарколог Василий Шуров рассказал об опасности употребления биологически активных добавок от похмелья, которые могут навредить здоровью.
Специалист напомнил, что похмельем называют процесс интоксикации организма, который происходит из-за неспособности печени переработать большое количество этанола.
"Алкоголь — это интоксикант, наносящий удар в первую очередь по центральной нервной системе и печени. Похмелье — это результат отравления. Пока печень твою жадность не переработает, ты будешь мучиться", — передаёт слова нарколога радио Sputnik.
Биологически активные добавки, которые называют "чудесными витаминками", не заменят печень, уверен эксперт. Лучший способ избавиться от похмелья — отказ от алкоголя либо умеренное его потребление.
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