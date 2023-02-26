Эти продукты вызывают привыкание и сильную зависимость — будьте с ними осторожнее

Обычно всё самое вкусное — вредное. Может, именно поэтому и возникает такой соблазн полакомиться "запрещёнкой"? Но, если без шуток, некоторые вкусняшки действительно способны вызвать привыкание и даже зависимость. Состав подобран таким образом, что есть их хочется всё больше и больше. Эти продукты очень даже легко подсаживают на иглу гастрономического наслаждения.

Легко подсесть на чипсы и другие снеки

Особенность снеков в том, что невозможно остановиться после нескольких ломтиков — съедается вся пачка, да так, что даже крошек не остаётся. Но почему на чипсы так легко подсесть? Всё дело в соли в составе. Она стимулирует дофаминовые рецепторы, то есть центр удовольствия. Даже неголодный человек будет испытывать наслаждение, хрустя тонкой картошкой.

Небывалая тяга к тортам

Огромное количество сахара в составе вызывает у человека зависимость от тортов и пирожных. Фото © shutterstock

Разве можно устоять перед невероятно вкусным десертом, наполненным разнообразными начинками? Ответ, что же в тортике такого, заставляющего капать слюной, рассматривая кусочки на витрине, очевиден. Жиры, быстрые углеводы и огромное количество сахара. Сладкое больше вызывает психологическую зависимость, чем физическую, потому как заставляет мозг вырабатывать в процессе поедания десертов гормоны счастья.

Зависимость от картошки фри

И снова картошка, только в другом виде. Обжаренные во фритюре брусочки, щедро присыпанные солью, соблазнят любого. Вкусный аромат и уже знакомый принцип "большой порции" не оставит и малейшего сомнения, что съедите вы не чуть-чуть. Стать зависимым от фри очень легко. Но лучше этого не допускать, иначе вскоре заметите видимые изменения в зоне живота и талии, да и уровень холестерина может подскочить.

Печенье

Как и в примере с чипсами, у многих срабатывает рефлекс на хруст поедания. Кстати, наш мозг часто путает этот звук, считывая залогом свежести продукта. Видимо, на этом и играют производители. В итоге оторваться от жирного и такого сладкого печенья очень трудно.

Мороженое — пищевой наркотик

Сладкое, таящее во рту мороженое — тот продукт, который быстро вызывает привыкание. Фото © shutterstock

Лакомство, любимое всеми с детства и навевающее чувство ностальгии по тёплым летним денькам. Опять же, благодаря большому количеству сахара вы быстро впадаете в зависимость от нежного продукта. Кстати, мороженое очень коварно. Оно вполне способно перепрограммировать мозг таким образом, чтобы никакие "здоровые аналоги" вас не привлекали.

Не всегда полезная, но такая вкусная паста

Многие считают макаронные изделия из определённого вида муки полезными, потому к пасте относятся достаточно легкомысленно. Однако и с ней стоит быть аккуратными, чтобы не словить внезапную ломку. Поднимать себе настроение можно не только сладким, но и жирным. Углеводы в пасте повышают уровень триптофана в мозге — кислоты, которая в свою очередь подстёгивает выработку серотонина. А разве легко оторваться от блюда, после которого так тепло на душе?

Газированные напитки вызывают зависимость