У Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился первенец

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян и её муж, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, стали родителями. У них родился сын. Об этом сообщает People.

Кортни Кардашьян. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / kourtneykardash

Хотя ребёнок стал первенцем звёздной пары, однако в семье уже есть дети от первых браков. Так, сестра Ким Кардашьян имеет двух сыновей и дочь от бизнесмена Скотта Дисика, с которым жила до 2015 года. А у музыканта растут двое детей от экс-возлюбленной Шэнны Моуклер.

Кардашьян назвала чудом появление на свет малыша, так как до этого она не раз говорила, что больше не может иметь детей по состоянию здоровья. Звёздное семейство сейчас думает над именем для новорождённого мальчика. Возможно, его назовут Рокки.