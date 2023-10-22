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22 октября, 20:27

У защитника "Зенита" Марио Фернандеса родился второй сын

<p>Защитник "Зенита" Марио Фернандес с новорождённым сыном. Обложка © t.me / ФК "Зенит"</p>

Защитник "Зенита" Марио Фернандес с новорождённым сыном. Обложка © t.me / ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" Марио Фернандес стал отцом во второй раз: у него родился сын. Об этом сообщили в телеграм-канале петербургского клуба.

"22 октября в семье защитника "Зенита" произошло радостное событие — его супруга Мариана родила сына! Сине-бело-голубые поздравляют Марио и Мариану и желают молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!" — поздравили Фернандеса в клубе.

Стоит заметить, что малыш родился настоящим богатырём: его рост 56 сантиметров, а вес — 4300 граммов.

Фернандес и Марьяна Шотт де Фрейтас заключили брак три года назад. Первый ребёнок в их семье появился на свет 2 октября прошлого года.

Фернандес выступает на позиции правого защитника. Карьеру начал в бразильском "Гремио" (2009–2012), после чего перебрался в ЦСКА, за который выступал с 2012-го по 2022-й. В 2023 году футболист ненадолго вернулся в Бразилию — в клуб "Интернасьонал", но вскоре покинул его. В июле 2023 года Марио стал игроком "Зенита". С 2017 по 2021 год футболист выступал за сборную России.

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Оксана Попова
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