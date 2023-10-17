Недавно родившая Ольга Кузьмина из "Кухни" шокировала всех, странно назвав дочь

В начале месяца, 9 октября, знаменитая актриса, всем нам знакомая по сериалу "Кухня", стала мамой во второй раз. На этот раз Ольга Кузьмина, также озвучившая Чебурашку, родила девочку. В своём профиле в социальных сетях звезда уже показала первые фотографии малышки, но имя всё это время держала в секрете. Ждала выписки из роддома. По словам Ольги, в столице Аргентины они пока задержатся. Но зато теперь она может рассказать, как назвала дочь. И имя это не совсем обычное.

Ольга Кузьмина из "Кухни" рассекретила странное имя ребёнка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmummy

"Наша Мира-Мария… Начнём с первой части — Мира. Мысли об этом имени к нам пришли ещё несколько месяцев назад! Во-первых, нам просто оно понравилось по звучанию. Именно в такой короткой форме. Красивое, лаконичное, запоминающееся. Во-вторых, ещё не родившись, малышка уже совершила 34 перелёта и побывала в 10 странах — в общем, попутешествовала по миру. В-третьих, для нас это ассоциация с миром и в более глобальном смысле. Так мы пришли к тому, что родится у нас девочка Мира", — рассказывает Ольга Кузьмина.

Актриса из "Кухни" рассказала, почему так странно и необычно назвала дочь. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmummy

"Теперь переходим ко второй части — Мария! Я вам уже рассказывала, что изначально мы думали над двойным именем, но не могли определиться… И вот несколько недель назад, во время нашего путешествия в доме на колёсах, мы оказались внутри одного костёла, где малышка начала очень активно шевелиться. Как потом выяснилось, мы были в храме Непорочного Зачатия Девы Марии. И тут к нам пришло осознание: возможно, второе имя — Мария?", — дополняет историю появления второй половины имени своей дочери Кузьмина.