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Опубликовано 17 октября 2023, 05:00
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Легендарные советские автомобили: Воспоминания о первых машинах и приключениях на дороге

Собрали 10 архивных фотографий из Советского Союза, на которые с ностальгией посмотрит любой, кто в то время водил автомобиль.

Это сейчас личное авто не роскошь, а средство передвижения. В советское время, когда машины только начинали появляться на дорогах, ситуация, конечно, отличалась. Собрали десять архивных кадров, с 60-х вплоть до развала Союза, которые показывают, как менялась жизнь на дорогах и вне.

Июнь 1964 г. Москва. Ленинградский проспект в районе станции метро "Аэропорт".

Легендарные советские автомобили. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Легендарные советские автомобили. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Март 1971 г. Куйбышевская область. Тольятти. Легковые автомобили ВАЗ-2101 "Жигули" на главном конвейере Волжского автомобильного завода.

Жизнь на дорогах СССР: архивные кадры с 60-х до развала СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Жизнь на дорогах СССР: архивные кадры с 60-х до развала СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Сентябрь 1973 г. Москва. Вид на проезжую часть одной из центральных улиц столицы.

История советских автомобилей: роскошь или средство передвижения? Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Валерий Христофоров

История советских автомобилей: роскошь или средство передвижения? Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Валерий Христофоров

Октябрь 1975 г. Москва. Легковой автомобиль "Москвич-2138".

Эволюция дорожных пейзажей: автомобильная жизнь в СССР. Фото © ТАСС / Валентина Мастюкова

Эволюция дорожных пейзажей: автомобильная жизнь в СССР. Фото © ТАСС / Валентина Мастюкова

Июль 1978 г. Эстонская ССР. Таллин. Автомобиль с логотипом фирмы знаменитой газировки.

Воспоминания о советских машинах: редкие фотографии. Фото © ТАСС / Юрий Венделин, Анатолий Рухадзе

Воспоминания о советских машинах: редкие фотографии. Фото © ТАСС / Юрий Венделин, Анатолий Рухадзе

Апрель 1980 г. Молдавская ССР. Кишинёв. Второклассник Кишинёвской музыкальной школы, композитор Женя Тамазлыкару во время игры.

История советских автомобилей: старые кадры. Фото © ТАСС / Альберт Симановский

История советских автомобилей: старые кадры. Фото © ТАСС / Альберт Симановский

Май 1985 г. Москва. Новосёлы въезжают в квартиру.

Ретроспектива советских автомобилей: путешествие в прошлое. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Ретроспектива советских автомобилей: путешествие в прошлое. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Июнь 1986 г. Москва. Специалисты станции технической помощи во время оказания услуги автолюбителям на дорогах Москвы.

Советская автомобильная индустрия: от мечты до реальности. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Советская автомобильная индустрия: от мечты до реальности. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Июль 1988 г. Москва. Автомобильный поток на Садовом кольце.

Советские автомобили и воспоминания: архивные кадры. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

Советские автомобили и воспоминания: архивные кадры. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

Декабрь 1989 г. Москва. Служащий столичной ГАИ рядом с новым иностранным автомобилем, который автопарк ГАИ получил в канун Нового года.

Советские автомобили: от "Жигулей" до "Москвичей" — история на колёсах. Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Геннадий Хамельянин

Советские автомобили: от "Жигулей" до "Москвичей" — история на колёсах. Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Геннадий Хамельянин

С тех времён, когда были сделаны эти архивные кадры, мир изменился. То, как мы смотрим на вереницы машин на дорогах, разительно отличается от того, как на это бы смотрели наши бабушки и дедушки. Надеемся, эти старые кадры не только разбудили в вас ностальгию, но и напомнили, как быстро и неотвратимо меняется мир вокруг нас.

5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка
5 блюд из СССР, которые должна приготовить своим внукам каждая уважающая себя бабушка
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ТАСС / Юрий Белозёров

Сергей Трофимов
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