Легендарные советские автомобили: Воспоминания о первых машинах и приключениях на дороге
Собрали 10 архивных фотографий из Советского Союза, на которые с ностальгией посмотрит любой, кто в то время водил автомобиль.
Это сейчас личное авто не роскошь, а средство передвижения. В советское время, когда машины только начинали появляться на дорогах, ситуация, конечно, отличалась. Собрали десять архивных кадров, с 60-х вплоть до развала Союза, которые показывают, как менялась жизнь на дорогах и вне.
Июнь 1964 г. Москва. Ленинградский проспект в районе станции метро "Аэропорт".
Легендарные советские автомобили. Фото © ТАСС / Наум Грановский
Март 1971 г. Куйбышевская область. Тольятти. Легковые автомобили ВАЗ-2101 "Жигули" на главном конвейере Волжского автомобильного завода.
Жизнь на дорогах СССР: архивные кадры с 60-х до развала СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан
Сентябрь 1973 г. Москва. Вид на проезжую часть одной из центральных улиц столицы.
История советских автомобилей: роскошь или средство передвижения? Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Валерий Христофоров
Октябрь 1975 г. Москва. Легковой автомобиль "Москвич-2138".
Эволюция дорожных пейзажей: автомобильная жизнь в СССР. Фото © ТАСС / Валентина Мастюкова
Июль 1978 г. Эстонская ССР. Таллин. Автомобиль с логотипом фирмы знаменитой газировки.
Воспоминания о советских машинах: редкие фотографии. Фото © ТАСС / Юрий Венделин, Анатолий Рухадзе
Апрель 1980 г. Молдавская ССР. Кишинёв. Второклассник Кишинёвской музыкальной школы, композитор Женя Тамазлыкару во время игры.
История советских автомобилей: старые кадры. Фото © ТАСС / Альберт Симановский
Май 1985 г. Москва. Новосёлы въезжают в квартиру.
Ретроспектива советских автомобилей: путешествие в прошлое. Фото © ТАСС / Олег Иванов
Июнь 1986 г. Москва. Специалисты станции технической помощи во время оказания услуги автолюбителям на дорогах Москвы.
Советская автомобильная индустрия: от мечты до реальности. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
Июль 1988 г. Москва. Автомобильный поток на Садовом кольце.
Советские автомобили и воспоминания: архивные кадры. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров
Декабрь 1989 г. Москва. Служащий столичной ГАИ рядом с новым иностранным автомобилем, который автопарк ГАИ получил в канун Нового года.
Советские автомобили: от "Жигулей" до "Москвичей" — история на колёсах. Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Геннадий Хамельянин
С тех времён, когда были сделаны эти архивные кадры, мир изменился. То, как мы смотрим на вереницы машин на дорогах, разительно отличается от того, как на это бы смотрели наши бабушки и дедушки. Надеемся, эти старые кадры не только разбудили в вас ностальгию, но и напомнили, как быстро и неотвратимо меняется мир вокруг нас.
ТАСС / Юрий Белозёров