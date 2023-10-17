Стало известно, как в России изменятся условия покупки жилья с маткапиталом

В скором времени в России могут измениться условия приобретения жилья с использованием материнского капитала. Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с газетой "Известия" заявил, что теперь для этих целей планируют привлекать органы опеки и попечительства.

"Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала", — подчеркнул народный избранник, отметив, что если одобрения не будет, то продавцу просто не смогут перевести деньги.

Эксперты подчёркивают, что в России ежегодно фиксируется около 2,5 тысячи преступлений, связанных с обналичиванием маткапитала. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил, что наиболее распространённым способом мошенничества является покупка непригодной для проживания жилплощади.

"По документам на недвижимость тратится значительно больше, чем она стоит на самом деле. При этом её продают риелторы-злоумышленники, которые затем выплачивают семье-покупателю часть потраченных денег наличными", — объяснил специалист.