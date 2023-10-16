Названа возможная сумма маткапитала в 2025 году

В 2025 году маткапитал для семей, где с 1 января 2020 родился или был усыновлён первый ребёнок, может достигнуть 659,361 тысячи рублей, а при появлении второго, если не был получен маткапитал за предыдущего, — 871,321 тысячи. Об этом сказано в заключении Счётной палаты на проект закона, посвящённого бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на следующие три года.

В Счётной палате уточнили, что размер материнского капитала утверждён с учётом индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2024-м — на 7,5%, в 2025-м — на 4,5% и в 2026-м — на 4%. При этом через три года размер выплат на первого ребёнка будет составлять 685,735 тысячи рублей, а на второго — 906,174 тысячи.