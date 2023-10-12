Россиянам рассказали, как увеличить выплаты на детей

Как повысить выплаты на детей и увеличить размер материнского капитала, рассказало издание Ura.ru.

Так, чтобы увеличить единое пособие для семей с низким доходом, нужно записать всех детей в одно заявление, тогда выплаты за прошлые месяцы не будут учитываться при оценке нуждаемости.

Также с 1 февраля неиспользованная сумма материнского капитала автоматически индексируется. Поэтому если на данный момент её не потратили, то можно подождать и накопить таким образом большую сумму.

Декретные выплаты рассчитывают на основе зарплаты за два года перед уходом в декрет. Если женщина уходит в 2023 году, то заработок учитывается за 2022-й и 2021 год, однако если в 2021-м женщина уже была в отпуске по уходу за ребёнком, а за 2020-й доход был выше, то можно вписать этот период.

Пособия по уходу за детьми до полутора лет для безработных выплачиваются в фиксированном размере. Если доходы не проходят на единое пособие для малоимущих, то лучше оформить его. Заранее посчитайте, что выгоднее, тогда можно подать заявление на то пособие, что больше по размеру, однако сразу оба получать нельзя.

Если у женщины на момент ухода в декрет остаётся заключён трудовой договор, пособие предоставляется в размере 40% от среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребёнком. Если отпуск по уходу начинается в конце 2023 года, лучше оформить его уже с нового года. Тогда будет учитываться заработок не за 2021-й и 2022-й, а за 2022-й и 2023 год.