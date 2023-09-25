Сделают дополнительные прибавки к социальным выплатам: На сколько вырастут пенсии и пособия В проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы большая роль уделяется социальной политике и поддержке населения. Повышение целого ряда пособий будет очень значительным. Кроме того, определённые прибавки сделают уже сейчас. Кому повысят пенсии и пособия и на сколько? 25 сентября, 10:15 С 1 января значительно вырастут социальные выплаты. © ТАСС / Алексей Смышляев

Какие прибавки ждут пенсионеров

Стали известны параметры проекта бюджета Социального фонда России. Из него следует, что с 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%. После этого средний размер страховой выплаты по старости составит 23,4 тысячи рублей. Таким образом, прибавка составит 1,6 тысячи рублей.

В 2024 году общий объём бюджета Социального фонда составит 16,2 триллиона рублей. Из этой суммы 16 триллионов будут сформированы за счёт страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Оставшиеся деньги — это остаток переходящего бюджета фонда на 2023 год. Большая часть денег пойдёт на выплату пенсий — 10 триллионов рублей.

Стоит обратить внимание также, что с 1 октября увеличатся оклады военных, силовиков и сотрудников иных органов власти. Они поднимутся на 10,5%. Прибавка скажется и на размере военных пенсий. В результате перерасчёт сделают и определённым категориям пенсионеров.

— Важно отметить, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Традиционно к этой дате пенсионерам делают доплаты на региональном уровне. Суммы различаются в зависимости от города, где живёт человек, и категории получателей, а также от его возраста. Они колеблются от 500 рублей до 5000, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

На сколько вырастут суммы больничных и детских пособий

Со следующего года увеличится размер выплат работающим людям и семьям с детьми. Так, вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребёнком. Свыше 2,2 триллиона рублей пойдёт на выплаты семьям с детьми. Расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком составят порядка 1,1 триллиона рублей.

В 2024 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, сейчас она составляет 83 тысячи. Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 до 565 тысяч рублей, а выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих — с 33,2 до 49 тысяч рублей в месяц.

Также стоит отметить ещё одно важное новшество. С этого года работодатели обязаны платить социальные взносы за сотрудников, которые трудятся в рамках гражданско-правовых договоров.

— При этом сейчас работодатели могут рассчитывать на определённые льготы. С начала года фонд перечислил 730 миллионов рублей работодателям за трудоустройство людей по программе субсидирования найма. Получить господдержку могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, если они были зарегистрированы до 2023 года. Важно не иметь долгов по зарплате, налогам и штрафам. На каждого работника выдаётся субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда, то есть 16 242 рубля. Также выделяются соответствующие средства на уплату страховых взносов, — отметили в СФР.

В общей сложности средняя компенсация составляет сейчас порядка 60 тысяч рублей на сотрудника. Компенсацию повышают, если в регионе есть районный коэффициент.

Авторы Нина Важдаева