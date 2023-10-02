Регион

Уведомления отключены

2 октября, 10:48

В России предложили не смотреть на доход семьи при начислении пособия на детей-инвалидов

Омбудсмен Волынец: Пособие на детей-инвалидов не должно учитывать доходы семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать единое пособие семьям с детьми-инвалидами, где ребёнок воспитывается не в интернате, не учитывая доходы, рассказал RT.

Сейчас право на пособие получают не все, а только те, кто прошёл оценку нуждаемости семьи по определённым критериям, отметила эксперт. По её мнению, семьям с детьми-инвалидами нужно сделать исключение, так как они нуждаются в дополнительной помощи государства.

"Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом",  говорится в обращении.

Эксперт пояснила, что выплату нужно предоставлять только тем, у кого особенный ребёнок воспитывается в семье, а не в интернате.

В России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам

В России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам

Ранее Лайф рассказывал о том, на сколько вырастут суммы больничных и детских пособий и пенсий. В проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы большая роль уделяется социальной политике и поддержке населения. 10 триллионов рублей из бюджета пойдут на выплату пенсий.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Пенсии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров