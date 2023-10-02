В России предложили не смотреть на доход семьи при начислении пособия на детей-инвалидов

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать единое пособие семьям с детьми-инвалидами, где ребёнок воспитывается не в интернате, не учитывая доходы, рассказал RT.

Сейчас право на пособие получают не все, а только те, кто прошёл оценку нуждаемости семьи по определённым критериям, отметила эксперт. По её мнению, семьям с детьми-инвалидами нужно сделать исключение, так как они нуждаются в дополнительной помощи государства.

"Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом", — говорится в обращении.

Эксперт пояснила, что выплату нужно предоставлять только тем, у кого особенный ребёнок воспитывается в семье, а не в интернате.