Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 15:14

В России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам

Максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году может вырасти до 565 тысяч рублей, а по уходу за ребёнком до полутора лет — до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастёт с 383 до 565 тысяч рублей. <...> По уходу за ребёнком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", — говорится в сообщении.

Сделают дополнительные прибавки к социальным выплатам: На сколько вырастут пенсии и пособия

Сделают дополнительные прибавки к социальным выплатам: На сколько вырастут пенсии и пособия

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Как отмечают авторы инициативы, этот показатель должен вырасти на 18,5% — до 19 242 рублей в месяц.

Обложка ©

Freepik / pch.vector

Наталья Исакова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Минтруд РФ
  • Экономика РФ
  • Личные финансы
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров