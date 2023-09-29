В России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам

Максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году может вырасти до 565 тысяч рублей, а по уходу за ребёнком до полутора лет — до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастёт с 383 до 565 тысяч рублей. <...> По уходу за ребёнком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", — говорится в сообщении.