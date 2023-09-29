В России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам
Максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 тысяч рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году может вырасти до 565 тысяч рублей, а по уходу за ребёнком до полутора лет — до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.
"Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастёт с 383 до 565 тысяч рублей. <...> По уходу за ребёнком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Как отмечают авторы инициативы, этот показатель должен вырасти на 18,5% — до 19 242 рублей в месяц.
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