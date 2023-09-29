В Госдуму внесли закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Этот показатель вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей в месяц.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников", — отмечают авторы инициативы.

При этом в 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля.