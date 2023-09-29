В Госдуму внесли закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Этот показатель вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей в месяц.
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников", — отмечают авторы инициативы.
При этом в 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля.
Напомним, ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин подчеркнул, что российские власти продолжат индексировать МРОТ, а также социальные выплаты, пособия и пенсии.
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