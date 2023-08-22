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22 августа, 15:37

Путин: Российские власти продолжат индексировать МРОТ, пособия и пенсии

Российские власти продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также социальные выплаты, пособия и пенсии. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

"Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами", — подчеркнул он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что важными факторами, которые влияют на реальные доходы граждан, уровень зарплат и снижение бедности, являются состояние экономики и рынка труда.

Путин заявил о росте доходов россиян

Путин заявил о росте доходов россиян

Ранее Путин назвал динамику зарплат показателем эффективности властей в регионах. Он посоветовал главам регионов ставить этот вопрос во главу угла.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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