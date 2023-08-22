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22 августа, 15:31

Путин: Динамика зарплат граждан — показатель эффективности властей в регионах

Динамика заработных плат граждан является одним из главных показателей эффективности управленческих команд в регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации — это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций к созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры", — отметил глава государства, порекомендовав главам регионов "ставить во главу угла своей работы" этот вопрос.

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Также в ходе заседания президент подчеркнул, что за первые шесть месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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