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22 августа, 15:07

Путин заявил о росте доходов россиян

Путин: Реальные доходы россиян выросли за полгода на 4,7%

За первые шесть месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7% за полгода. Видео © LIFE

"Если в прошлом году реальные располагаемые доходы граждан, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%", — сказал глава государства.

Путин: Российский бизнес занимает ниши, которые освободили западные компании

Путин: Российский бизнес занимает ниши, которые освободили западные компании

Ранее Путин в ходе этого же совещания заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России. Президент напомнил, что, по данным Всемирного банка, экономика нашей страны вошла в пятёрку лидеров.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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