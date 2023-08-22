Путин заявил о росте доходов россиян
Путин: Реальные доходы россиян выросли за полгода на 4,7%
За первые шесть месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7% за полгода. Видео © LIFE
"Если в прошлом году реальные располагаемые доходы граждан, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%", — сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе этого же совещания заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России. Президент напомнил, что, по данным Всемирного банка, экономика нашей страны вошла в пятёрку лидеров.