Путин: Российский бизнес занимает ниши, которые освободили западные компании
Российские производители занимают новые ниши, в том числе те, которые освободил западный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса", — отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее на форуме "Деловая Россия" президент РФ заявлял, что раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, поэтому нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Но теперь российский бизнес занял эту нишу. Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику, в том числе благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными.