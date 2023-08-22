Путин: Российский бизнес занимает ниши, которые освободили западные компании

Российские производители занимают новые ниши, в том числе те, которые освободил западный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса", — отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.