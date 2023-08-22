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22 августа, 14:55

Путин: Российский бизнес занимает ниши, которые освободили западные компании

Российские производители занимают новые ниши, в том числе те, которые освободил западный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса", — отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Песков: Российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний

Песков: Российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний

Ранее на форуме "Деловая Россия" президент РФ заявлял, что раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, поэтому нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Но теперь российский бизнес занял эту нишу. Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику, в том числе благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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